Cosa: Messa in scena dello spettacolo teatrale La Denuncia, un testo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, che vede protagoniste le attrici Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra. Dove e Quando: L’evento si terrà a Roma presso la sala white dello Spazio Diamante, con repliche programmate dal 10 al 12 aprile 2026. Perché: L’opera esplora con un taglio teso e quasi processuale le complesse dinamiche di potere, affrontando le tematiche del consenso, della manipolazione e del rispetto all’interno del rapporto tra docente e discente. La vivace scena culturale romana di questa primavera si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento per gli amanti della drammaturgia contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La Denuncia di Ivan Cotroneo allo Spazio Diamante

C’è “La denuncia“ di Ivan Cotroneo al Cucinelli. A Solomeo sfida e mistero tra donne e generazioniIl Teatro Cucinelli di Solomeo riapre le porte alla sua stagione targata Stabile dell’Umbria e domani alle 21 ospita “La denuncia“, spettacolo...

L’occhio invisibile: allo Spazio Diamante la distopia di Super-SureCosa: Lo spettacolo teatrale L’occhio invisibile, un’indagine distopica sul rapporto tra sicurezza, privacy e tecnologia.

Temi più discussi: Riccione, La denuncia di Ivan Cotroneo alla sala Granturismo; L'enigma sottile di Ivan Cotroneo: una sfida insegnante - allieva, tra denuncia e seduzione; L’enigma sottile di Ivan Cotroneo: una sfida insegnante-allieva, tra denuncia e seduzione; Ivan Cotroneo, con il romanzo 'grande' la mia vita a Napoli con gli occhi da adulto.

Weekend al Nest con «La denuncia» di Ivan CotroneoNuovo appuntamento della stagione teatrale Nest Napoli Est Teatro con La denuncia, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, in scena sabato 21 marzo (ore 20) e domenica 22 marzo (ore 18). Sul palco Marta ... ilmattino.it

Riccione, La denuncia di Ivan Cotroneo alla sala GranturismoLa Bella stagione a Riccione continua con Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra, protagoniste dello spettacolo teatrale La denuncia, in ... ilrestodelcarlino.it

Teatro Diana Napoli. . LA DENUNCIA scritto e diretto da Ivan Cotroneo 10-12 aprile Sala White - Spazio Diamante Venerdì ore 20:30 | sabato ore 19:00 | domenica ore 17:00 Via Prenestina 230B Una sfida dialettica tra - facebook.com facebook