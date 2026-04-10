La Festa della Lettura 2026 si apre con l’inaugurazione di una rassegna internazionale dedicata alla poesia, intitolata Sconfinamenti poetici. Contestualmente, viene presentato un gruppo di lettura focalizzato sull’antichità classica. L’evento si svolge in diverse location della città e coinvolge autori, lettori e appassionati provenienti da vari paesi. La manifestazione durerà fino a fine mese, con incontri, letture pubbliche e approfondimenti culturali.

Cosa: Inaugurazione della rassegna internazionale di poesia Sconfinamenti poetici e del gruppo di lettura dedicato all’antichità classica. Dove e Quando: Caffè Etablino (piazza Perin del Vaga), lunedì 13 e martedì 14 aprile 2026, ore 19:00. Perché: Una proposta culturale diffusa che intreccia la grande tradizione dell’Iliade con le voci più significative della poesia contemporanea migrante e civile. Il Municipio II di Roma Capitale si trasforma in un laboratorio culturale a cielo aperto, inaugurando ufficialmente la Festa della Lettura 2026. Questa edizione, intitolata significativamente Parole oltre ogni confine, punta a scardinare le barriere geografiche e temporali per rimettere al centro il valore della parola scritta e recitata. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sconfinamenti poetici: la rassegna che apre la Festa della Lettura 2026

La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturaleTre mesi di incontri, libri, spettacoli e riflessioni per trasformare il Municipio II in un grande laboratorio culturale diffuso.

Temi più discussi: Parole oltre ogni confine: per la Festa della Lettura 2026, Il Talento di Roma porta i libri nel Municipio II della Capitale; la poesia internazionale inaugura la Festa della Lettura 2026 del Municipio II; Parole oltre ogni confine: a Roma torna la Festa della Lettura; La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturale.

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