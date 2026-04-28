Campionati nazionali Gold prosegue il ' magic moment' del Circolo Schermistico Dauno | Mastrolitto trionfa nella sciabola

Ai Campionati Nazionali Gold e Silver in corso a Riccione, il Circolo Schermistico Dauno ha ottenuto un nuovo risultato di rilievo con la vittoria di Mastrolitto nella sciabola. Dopo il successo di domenica 26 aprile, il club pugliese continua a raccogliere podi e riconoscimenti, consolidando la propria presenza tra le migliori società di scherma a livello nazionale. La competizione si sta svolgendo alla Play Hall, attirando numerosi atleti da tutta Italia.

Ancora un grande risultato per la sciabola pugliese ai Campionati Nazionali Gold e Silver in corso di svolgimento alla Play Hall di Riccione: dopo l’exploit di domenica 26 aprile, con la doppietta del Circolo Schermistico Dauno grazie al primo e al secondo posto conquistati rispettivamente da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Campionati nazionali gold cadetti, giovani e assoluti: trionfa il circolo schermistico daunoEsaltante prestazione per la scherma pugliese ai Campionati Nazionali Gold Cadetti, Giovani e Assoluti in corso di svolgimento a Riccione: nella... A Foggia assegnati i titoli regionali cadetti, giovani e assoluti di scherma: pioggia di medaglie per il Circolo Schermistico DaunoTre giorni intensi di grande scherma al Palazzetto “Taralli” di Foggia, dove il Circolo Schermistico Dauno ha organizzato le gare valide per...