Campionati nazionali Gold prosegue il ' magic moment' del Circolo Schermistico Dauno | Mastrolitto trionfa nella sciabola

Da foggiatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Campionati Nazionali Gold e Silver in corso a Riccione, il Circolo Schermistico Dauno ha ottenuto un nuovo risultato di rilievo con la vittoria di Mastrolitto nella sciabola. Dopo il successo di domenica 26 aprile, il club pugliese continua a raccogliere podi e riconoscimenti, consolidando la propria presenza tra le migliori società di scherma a livello nazionale. La competizione si sta svolgendo alla Play Hall, attirando numerosi atleti da tutta Italia.

Ancora un grande risultato per la sciabola pugliese ai Campionati Nazionali Gold e Silver in corso di svolgimento alla Play Hall di Riccione: dopo l’exploit di domenica 26 aprile, con la doppietta del Circolo Schermistico Dauno grazie al primo e al secondo posto conquistati rispettivamente da.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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