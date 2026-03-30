A Foggia assegnati i titoli regionali cadetti giovani e assoluti di scherma | pioggia di medaglie per il Circolo Schermistico Dauno

A Foggia si sono svolti tre giorni di gare di scherma al Palazzetto “Taralli”, dove il Circolo Schermistico Dauno ha organizzato le competizioni regionali per le categorie Cadetti, Giovani e Assoluti in tutte le armi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti dalla regione, con molte medaglie assegnate nelle diverse discipline. La manifestazione ha coinvolto diverse fasce di età e ha rappresentato un momento importante per il settore locale.

Tre giorni intensi di grande scherma al Palazzetto “Taralli” di Foggia, dove il Circolo Schermistico Dauno ha organizzato le gare valide per l’assegnazione dei titoli regionali Cadetti, Giovani e Assoluti nelle tre armi. La manifestazione si è aperta venerdì 27 marzo con le competizioni Under 17, è proseguita sabato 28 con gli Under 20 e si è conclusa domenica con la categoria Assoluti. Sono stati oltre 256 gli atleti partecipanti, in rappresentanza di 15 società pugliesi e 2 lucane, a conferma dell’importanza e della qualità dell’evento. Il Circolo Schermistico Dauno si è presentato nella categoria Assoluti con 17 sciabolatori e sciabolatrici, ottenendo risultati di assoluto rilievo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Foggia assegnati i titoli regionali cadetti, giovani e assoluti di scherma: pioggia di medaglie per il Circolo Schermistico Dauno Articoli correlati Scherma, la sciabola del Fides Livorno protagonista nella prova nazionale a Foggia: pioggia di medaglie dai cadetti agli AssolutiSpiccano il bronzo della 14enne Personi nella categoria Giovani (under 20), l'argento di Bertini agli Assoluti e la doppietta maschile tra i Cadetti... Scherma. Campionati Italiani Cadetti, Giovani e Assoluti. Il Cus Siena Estra torna a casa con ottimi risultatiOttimi risultati per il Cus Siena Estra, ai Campionati italiani Cadetti, Giovani e Assoluti: ben 17 i senesi scesi in pedana.