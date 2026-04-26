Campionati nazionali gold cadetti giovani e assoluti | trionfa il circolo schermistico dauno

Ai Campionati Nazionali Gold Cadetti, Giovani e Assoluti in corso a Riccione, la scherma pugliese ha ottenuto risultati significativi. Nella categoria Under 17, il Circolo Schermistico Dauno ha dominato la finale di sciabola femminile, con Sofia Maria De Paolis che si è aggiudicata la vittoria. La manifestazione vede coinvolti atleti di diverse regioni italiane, con gare che si sono svolte nel rispetto delle regole stabilite.

Esaltante prestazione per la scherma pugliese ai Campionati Nazionali Gold Cadetti, Giovani e Assoluti in corso di svolgimento a Riccione: nella categoria riservata agli Under 17 il Circolo Schermistico Dauno monopolizza la finale di sciabola femminile con Sofia Maria De Paolis che si impone col.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate A Foggia assegnati i titoli regionali cadetti, giovani e assoluti di scherma: pioggia di medaglie per il Circolo Schermistico DaunoTre giorni intensi di grande scherma al Palazzetto “Taralli” di Foggia, dove il Circolo Schermistico Dauno ha organizzato le gare valide per... Al Quartiere Fieristico di Foggia appuntamento con i Campionati Italiani di Sciabola Cadetti, Giovani e AssolutiFoggia si prepara ad accogliere la seconda prova dei Campionati Italiani di Sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti, evento organizzato dal Circolo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I Campionati Nazionali Gold e Silver aprono la grande primavera della scherma italiana a Riccione. Allestimenti suggestivi al PlayHall e dal 23 aprile tutte le fasi finali in diretta su Assalto TV; Gold Cadetti di fioretto, a Riccione vincono Giacomo Lasagna e Kinzi Wall Younis. A Ludovico Galdiolo il successo nella prova Silver dei fiorettisti; SCHERMA / Prosegue la crescita della Cuneo Academy: Matteo Maino settimo nel campionato italiano cadetti silver; Scherma, Campionati Nazionali: tutto pronto a Riccione, il programma e come vederli. Scherma, Campionati Gold Cadetti: Serino e De Paolis campioni di sciabola a Riccione – ReplayMattia Serino e Sofia Maria De Paolis hanno conquistato il titolo nazionale Gold nella categoria Cadetti durante la quarta giornata di gare disputata al PlayHal ... sportface.it Campionati nazionali Gold e Silver, serie di medaglie per la Comense SchermaAtleti della Comense Scherma e, più in generale, lombardi protagonisti nelle gare di fioretto ai Campionati Nazionali Gold e Silver di Riccione. espansionetv.it COLLINI BRONZO AI CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI Nella terza giornata di gare dedicate al fioretto arriva il bronzo di Nicolò Collini, autore di un’ottima prestazione. Il fiorettista della Comini chiude il girone con 6 vittorie in 6 assalti, guadagna - facebook.com facebook