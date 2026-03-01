Campionati di geografia Pioggia di premi alla gara che ha visto impegnati più di 2600 studenti

I Campionati italiani di geografia si sono conclusi con oltre 2.600 studenti coinvolti, provenienti da 139 scuole distribuite in 69 province e 19 regioni. La competizione ha visto anche la partecipazione di una scuola italiana di Atene. Durante l’evento, sono stati assegnati numerosi premi ai giovani concorrenti, che hanno affrontato varie prove sul tema della geografia.

Successo dei Campionati italiani della Geografia che hanno visto in gara circa 2.600 studenti di 139 scuole, per un totale di 69 province e 19 regioni, più una scuola italiana di Atene. Tutti hanno risposto online a 300 quesiti su geografia, fisica e umana, difesa dell’ambiente, carte mute, diritti umani, geopolitica, mobilità sostenibile, storia delle esplorazioni e bandiere. La manifestazione è stata promossa da ‘Sos Geografia’, Aiig. e ‘Zaccagna, ieri e oggi’, con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune. A vincere i giochi individuali sono stati per le medie Gabriele Iossa di Marigliano (premio Ubaldo Formentini), e per le superiori Carlo La Torre dell’Itet Pascal di Foggia (premio Berardo Cori). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Con i Campionati della Geografia anche i Campionati scolastici della Mobilità SostenibileGrande successo di pre-iscrizioni ai Campionati Italiani della Geografia che si svolgeranno online dal 26 al 28 febbraio 2026.

