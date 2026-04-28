Campania | nuovi fondi digitali per i tesori UNESCO della Regione

A partire dal 27 maggio, la regione Campania ha messo a disposizione 100.000 euro per sostenere la digitalizzazione dei propri siti UNESCO. Questa iniziativa mira a valorizzare e preservare i beni culturali riconosciuti dall’UNESCO, attraverso progetti che coinvolgono tecnologie digitali. I fondi sono destinati a interventi specifici per migliorare l'accesso e la fruizione dei monumenti, siti storici e aree archeologiche di interesse internazionale.

? Cosa sapere La Campania stanzia 100.000 euro per la digitalizzazione dei siti UNESCO dal 27 maggio.. I fondi finanziano tecnologie e segnaletica per i monumenti di Napoli, Pompei e Caserta.. La Regione Campania ha dato il via alle procedure per potenziare i siti UNESCO tramite un nuovo avviso pubblico che punta a migliorare l’accoglienza e la tecnologia nei luoghi simbolo del territorio, con risorse stanziate per 100.000 euro. Il provvedimento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 22 del 27 aprile 2026, si rivolge direttamente agli enti gestori dei tesori riconosciuti dall’UNESCO. Tra i beneficiari figurano il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: nuovi fondi digitali per i tesori UNESCO della Regione Notizie correlate I tesori nascosti delle scuole diventano musei: dalla Regione fondi stabili per gli istituti storiciPer anni sono rimasti chiusi in armadi polverosi, nei laboratori o nei depositi delle scuole: strumenti scientifici d’epoca, materiali didattici... Leggi anche: Data center e AI nel Sud Italia: perché Puglia, Sicilia e Campania attirano i nuovi investimenti digitali Altri aggiornamenti Temi più discussi: STEP Regione Campania: 50M€ Tecnologie Strategiche UE; Nuovi fondi per formazione docenti e dotazioni digitali. Come muoversi; La sfida dei data center, il digitale si sposta a Sud: Hub chiave per il futuro; Formazione PMI Mezzogiorno 2026: 50M Fondo Perduto Aprile. Confidi Pmi, nuovi fondi per le microimprese che non possono accedere al creditoNuovi fondi per le microimprese in difficoltà che non possono accedere al credito. ansa.it Avviso per i Comuni - Attivazione di nuovi servizi digitali per la trasmissione delle comunicazioni relative a fiere, mercati, commercio su aree pubbliche e SIADtrasmissione dei dati delle imprese relativi al commercio su aree pubbliche; istituzione di mercati e fiere, modifica e trasferimento di mercati e fiere; caricamento del SIAD e dei relativi allegati. regione.campania.it Regione Campania. . avete tirato l’iniziativa Nel nuovo spot, realizzato in collaborazione con , una coraggiosa compagnia di eroi viaggia tra i luoghi magici del nostro territorio: d - facebook.com facebook