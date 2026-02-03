I tesori nascosti delle scuole diventano musei | dalla Regione fondi stabili per gli istituti storici

La Regione ha deciso di mettere a disposizione fondi stabili per trasformare gli istituti storici in musei. Per anni, molti di questi locali sono rimasti chiusi, nascosti tra armadi polverosi, laboratori e depositi. Dentro ci sono strumenti scientifici antichi, materiali didattici di un tempo e oggetti che raccontano come è cambiata l’istruzione e anche il territorio. Ora, con i nuovi fondi, queste pezzi di storia potranno essere valorizzati e aperti al pubblico.

Per anni sono rimasti chiusi in armadi polverosi, nei laboratori o nei depositi delle scuole: strumenti scientifici d'epoca, materiali didattici storici, oggetti che raccontano l'evoluzione dell'istruzione e del territorio. Ora quei tesori nascosti sono pronti a tornare visibili, diventando musei.

