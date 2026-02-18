Chi domina l' innovazione | le 15 startup bresciane più ricche e quanto guadagnano

Nel 2024, Brescia si distingue per le sue 15 startup più redditizie, grazie a un forte impulso nell’innovazione. La città, nota per l’industria tradizionale, ospita ora imprese emergenti che generano guadagni significativi. Queste realtà si concentrano principalmente nel settore tecnologico e digitale, portando nuove opportunità di lavoro e investimenti. Tra le più redditizie, alcune hanno raggiunto fatturati elevati, dimostrando come il cambiamento si stia consolidando anche in aree storicamente legate all’industria pesante. La crescita di queste imprese continua a sorprendere.

Brescia non è solo cave, acciaio e manifattura: è anche laboratorio di innovazione. Le sue startup più creative e all'avanguardia sono diventate un vero motore di crescita per l'economia, con 225 realtà attive a fine 2024 secondo i dati Istat elaborati dalla Camera di Commercio, concentrate.

