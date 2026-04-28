Bilancio da oltre 40 miliardi ma margini limitati per la promozione della formazione professionale | nodo priorità in Campania

Il Rendiconto generale 2024 della Regione Campania, approvato dal Consiglio regionale con 27 voti favorevoli e 11 contrari, ha suscitato diverse discussioni. Il documento, che si riferisce al bilancio con entrate superiori ai 40 miliardi di euro, mostra margini stretti per investimenti nella formazione professionale. La parifica parziale della Corte dei Conti e alcuni rilievi su specifiche poste contabili hanno accompagnato l’approvazione, segnando la fine della precedente legislatura.

NAPOLI – Il Rendiconto generale 2024 della Regione Campania, approvato dal Consiglio regionale il 18 febbraio scorso non senza polemiche — 27 voti favorevoli contro 11 contrari, parifica parziale della Corte dei Conti e rilievi su alcune poste contabili — ha chiuso la precedente legislatura e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Campania, un bilancio regionale che supera i 40 miliardi ma la formazione resta marginaleIl Rendiconto generale 2024 della Regione Campania, approvato dal Consiglio regionale il 18 febbraio tra le polemiche — 27 voti favorevoli contro 11... Leggi anche: Bilancio della Campania 2026, al via l’iter in commissione: priorità a sociale, trasporti e cultura Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Psicologi, nel bilancio Enpap il patrimonio sale a 2,96 miliardi (+13,3%); Concluso con un bilancio positivo il Valle degli Armeni Tour 2026 · ilreggino.it; Grazie agli impianti Sienambiente chiude il bilancio con utile da 5,6 mln di euro, vertici confermati; Variazione di bilancio: la Lega propone un pacchetto anti-crisi da 18.800.000. «Bilancio da oltre 40 miliardi, ma margini limitati per la promozione della formazione professionale: nodo priorità in Campania»Il bilancio di previsione 2025-2027 si colloca su un volume complessivo nell’ordine delle decine di miliardi di euro, con valori che, anche a seguito degli ... napolivillage.com Approvato il bilancio 2025 di Banca d'Alba, l'utile raggiunge i 74,5 milioniHanno preso parte alla votazione oltre 19mila soci. Vocazione per il sociale, radicamento del territorio e crescita solida i punti cardinali del bilancio 2025 ... rainews.it Cose da fare PRIMA di chiedere lo scostamento di bilancio: 1) intervenire sulle rendite Terna, Enel e idroelettrico. 7 mld 2) rivedere e risistemare tutti gli incentivi alle imprese ripristinando impresa 4.0 com’era. Non crediti d’imposta ma super e iper per diminuir x.com Bilancio da record approvato con utile a 62 milioni, vince la lista della Fondazione Cr Asti e si apre la nuova stagione della Banca di Asti. In sala il duro affondo di Marmo, la difesa dell’autonomia da parte dei piccoli soci, il commiato di Demartini e, a fine giorn facebook