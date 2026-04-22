Campania un bilancio regionale che supera i 40 miliardi ma la formazione resta marginale

Il Rendiconto generale 2024 della Regione Campania è stato approvato dal Consiglio regionale il 18. Il bilancio totale supera i 40 miliardi di euro, ma la spesa destinata alla formazione rimane molto limitata rispetto ad altre voci di bilancio. La documentazione ufficiale evidenzia i numeri complessivi e la distribuzione delle risorse senza approfondire cause o implicazioni. L’approvazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di gestione finanziaria della regione.

Il Rendiconto generale 2024 della Regione Campania, approvato dal Consiglio regionale il 18 febbraio tra le polemiche — 27 voti favorevoli contro 11 contrari, parifica parziale della Corte dei Conti e rilievi su alcune poste contabili — ha chiuso la precedente legislatura aprendo la nuova fase di programmazione finanziaria. In questo contesto si inserisce la posizione del Movimento Libero e Autonomo, sindacato datoriale delle scuole e agenzie formative, che richiama l’attenzione sul ruolo della formazione professionale nelle politiche regionali. Il bilancio di previsione 2025-2027 si colloca su un volume complessivo di decine di miliardi di euro e, anche dopo gli assestamenti, supera i 40 miliardi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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