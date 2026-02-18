Casa della Carità di Cognento coperte e cuscini in dono da parte della coop Aliante

La cooperativa Aliante ha consegnato coperte e cuscini alla Casa della Carità di Cognento, rispondendo alle esigenze di chi affronta momenti difficili. La donazione mira a offrire un po’ di calore e conforto a chi dorme nelle strutture di accoglienza. Nei giorni scorsi, i volontari hanno portato i materiali, portando un segno di solidarietà alle persone più vulnerabili.

Il materiale contribuirà a migliorare il confort quotidiano delle persone anziane con difficoltà ospiti della Comunità.Un gesto sentito e concreto a sostegno del benessere delle persone più fragili Un gesto semplice ma capace di trasformarsi in aiuto concreto per chi vive una situazione di fragilità. Aliante Cooperativa Sociale ha donato nei giorni scorsi una fornitura di biancheria alla Casa della Carità di Cognento, destinata agli ospiti della comunità e alle altre Case della Carità presenti nei territori modenese e reggiano. La donazione comprende: materiale che contribuirà a migliorare il comfort quotidiano di persone anziane e con disabilità intellettiva relazionale accolte nelle comunità.🔗 Leggi su Modenatoday.it

