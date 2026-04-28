Cammarata anche l' uscente Giuseppe Mangiapane ha presentato la lista | ecco chi sono i candidati al Consiglio

A Cammarata, anche l’ex sindaco Giuseppe Mangiapane ha depositato ufficialmente la sua lista per le prossime elezioni comunali. La presentazione è avvenuta presso il municipio, poche ore dopo quella del candidato sindaco Giuliano Traina. La lista di Mangiapane comprende diversi candidati che intendono partecipare alla competizione elettorale, confermando la volontà di impegnarsi nuovamente nel ruolo di consigliere comunale.

Dopo il candidato sindaco Giuliano Traina, anche l'uscente primo cittadino Giuseppe Mangiapane ha presentato in Comune la sua lista elettorale. Si tratta di un elenco civico denominato “Costruire orizzonti”. Come già detto, Mangiapane si ritroverà davanti lo stesso sfidante della passata tornata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Nei prossimi giorni ascolteremo tante testimonianze di persone che hanno voluto dimostrarci con enorme affetto il loro sostegno, raccontandoci il loro punto di vista di questi cinque anni e la loro esperienza con il sindaco uscente Giuseppe Mangiapane. Non facebook