Tamponamento sulla superstrada tra camion e auto | strada chiusa traffico in tilt

L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce sulla corsia in direzione sud SAN PIETRO VERNOTICO - Tamponamento sulla strada statale 613 (la Brindisi-Lecce) tra camion e auto: strada chiusa al traffico. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio all'altezza degli svincoli per San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Stando alle prime informazioni raccolte non dovrebbero esserci gravi conseguenze per le persone coinvolte. La strada è stata chiusa sulla corsia in direzione sud e il traffico è stato deviato sulla provinciale che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare.🔗 Leggi su Brindisireport.it

