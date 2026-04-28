Il re e la regina sono arrivati negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni. La loro presenza è stata confermata anche dopo la sparatoria avvenuta durante una cena ufficiale alla Casa Bianca, evento che ha portato all’innalzamento delle misure di sicurezza. Durante il loro soggiorno, sono stati accolti con un saluto in cui si sono scambiati un bacio con i familiari. La visita prosegue con diversi appuntamenti ufficiali e incontri istituzionali.

W ashington, 28 apr. (askanews) – Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni, un viaggio confermato anche dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca e con le misure di sicurezza alzate al massimo. Il contesto è segnato dalle tensioni tra i due stretti alleati sul conflitto Stati Uniti-Israele contro l’Iran, che ha portato il presidente Donald Trump a esprimere profondo disappunto nei confronti del governo di Londra per non aver sostenuto l’offensiva. Re Carlo III, i libri per conoscerlo meglio. guarda le foto Re Carlo e Camilla accolti dai Trump. L’ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, Christian Turner, ha spiegato che il viaggio servirà a «rinnovare e rilanciare un’amicizia unica» tra i due Paesi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Camilla e Melania, il saluto con bacio alla Casa Bianca

Notizie correlate

Leggi anche: Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania

Re Carlo e Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e MelaniaWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la First Lady, Melania Trump, hanno accolto sul prato sud...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Re Carlo e Camilla in Usa, i reali accolti da Trump alla Casa Bianca; Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania; Re Carlo e Camilla ricevuti alla Casa Bianca da Trump e Melania; Donald e Melania Trump ricevono alla Casa Bianca Carlo e Camilla.

Re Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca: il ricevimento con Trump e Melania, tutti i lookRe Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca. A riceverli Donald Trump e la First Lady Melania. Melania ha accolto il re e la regina con un completo giacca e gonna ... leggo.it

Re Carlo e Camilla negli Usa, l'incontro con Trump e MelaniaRe Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni, un viaggio confermato anche dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca e ... ilmessaggero.it

La Stampa. . Lunedì 27 aprile, accolti da Donald e Melania con un tè alla Casa Bianca, i sovrani inglesi hanno cominciato quattro giorni negli Stati Uniti ben consapevoli della posta in gioco: ricucire le relazioni tra i due Paesi, precipitate al minimo storico. Tru facebook

Donald Trump accoglie Carlo e Camilla alla Casa Bianca x.com