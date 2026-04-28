Da oggi a giovedì, tre città della provincia ospiteranno l'International Jazz Day 2026 in una rassegna promossa da Musicamdo. L'evento prevede tre serate dedicate al jazz, con concerti e spettacoli che si svolgeranno in diverse location di Camerino, Tolentino e Macerata. La manifestazione coinvolge artisti locali e nazionali, offrendo un’occasione di musica dal vivo a cittadini e visitatori.

Da oggi a giovedì l’ International Jazz Day 2026 farà tappa in tre città della provincia, una rassegna diffusa promossa da Musicamdo. Si parte questa sera, alle 21.15 a Camerino, all’Accademia ABF "Corelli", con Lorenzo Scipioni e il progetto "How do you turn this on". Al centro, un repertorio di composizioni originali in cui il lessico del jazz contemporaneo si intreccia con suggestioni pop rock e new wave. Con Scipioni, al contrabbasso e basso elettrico, saliranno sul palco Thomas Lasca alla chitarra, Nico Tangherlini al pianoforte, Andrea Elisei alla batteria e il guest Lorenzo Simoni al sax alto, vincitore del Premio Massimo Urbani 2023. Domani, sempre alle 21.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camerino, Tolentino e Macerata. Un viaggio nel jazz in tre serate

Notizie correlate

Jazz Accordion: 3 serate, 2 teatri e un viaggio sonoro unicoIl nono Jazz Accordion Festival torna a Castelfidardo, proponendo un viaggio musicale che ridefinisce il ruolo della fisarmonica nel panorama...

'Jazz time - Special show', viaggio nel jazz contemporaneo tra groove, lirismo e interplayIl puro jazz caratterizzerà la penultima serata di ‘Tutte le direzioni in Winter&Springtime 2026’.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: International Jazz Day. Tre serate di grande musica a Camerino, Tolentino e Macerata; Camerino, Tolentino e Macerata. Un viaggio nel jazz in tre serate; Macerata, Camerino, Tolentino: 3 Appuntamenti per l’International Jazz Day; Tre giorni a suon di Jazz.

Fanno festa Settempeda, Casette Verdini, Elfa Tolentino e CamerinoSi è giocata la settima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria e non sono mancate le sorprese. L’Appignanese, seconda forza del torneo, è tornata a mani vuote dal match con la ... ilrestodelcarlino.it

Camerino: Controlli nei cantieri post-sisma, tre denunciatiA San Severino Marche, Carabinieri arrestano un uomo per droga e guida sotto l’effetto di stupefacenti, denunciano tre giovani per rissa e sequestrano droga. lamilano.it

[#Appuntamenti] A Camerino il primo appuntamento del festival internazionale di tre giorni dedicato alla musica jazz! “How do you turn this on” con Lorenzo Scipioni & Guest Lorenzo Simoni Martedì - facebook.com facebook