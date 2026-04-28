Una mostra intitolata “Cinque strade” dedicata alla fotografia è stata allestita nella sezione “Camera Oscura” della Galleria Nazionale dell’Umbria. L’esposizione, curata da Alessandra Mauro, rende omaggio a Lisetta Carmi, e si trova all’interno di uno spazio dedicato alla fotografia chiamato appunto “Camera Oscura”. La rassegna si inserisce nel percorso espositivo della galleria, offrendo una selezione di immagini.

Una nuova mostra per “Camera Oscura“: lo spazio consacrato alla fotografia allestito all’interno del percorso della Galleria Nazionale dell’Umbria rende omaggio a Lisetta Carmi con l’esposizione “Cinque strade“ curata da Alessandra Mauro. Si inaugura oggi alle 17.30 con ingresso libero e sarà aperta da domani al 27 settembre. "Si tratta del primo personaggio femminile al quale ’Camera Oscura’ dedica attenzione racconta Marina Bon Valsassina, curatrice del progetto –. Lisetta Carmi è stata una grandissima fotografa del Novecento e una figura unica nel panorama artistico italiano: nata a Genova nel 1924 e scomparsa nel 2022 è stata interprete di un quasi secolo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camera Oscura “Cinque strade“ in mostra

The (Other) Most INVASIVE Street Photographer of ALL TIME

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