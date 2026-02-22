Donato Bellomo | la fotografia tra camera oscura e digitale a Lucca

Donato Bellomo ha portato in luce il suo lavoro tra camera oscura e digitale durante un evento a Lucca, attirando appassionati di fotografia. La serata al Centro Civico di Pontetetto ha mostrato come la tecnica tradizionale e quella moderna si incontrano attraverso le sue immagini. Bellomo ha condiviso esempi concreti delle sue creazioni, spiegando le scelte artistiche e tecniche. La partecipazione è stata numerosa e curiosa, lasciando spazio alle domande del pubblico.

Un Dialogo tra Immagine e Tempo: Donato Bellomo al Centro Civico di Pontetetto. Lunedì 23 febbraio, il Centro Civico di Pontetetto a Lucca si prepara ad accogliere una serata dedicata all'arte della fotografia con Donato Bellomo, figura professionale radicata nel territorio. L'evento, promosso dall'associazione We Love Ph, si configura come un'occasione di condivisione e approfondimento per tutti gli appassionati, con ingresso gratuito. L'iniziativa si inserisce in un contesto di vivace attività culturale promossa dall'associazione sul territorio lucchese, offrendo uno spazio di incontro tra artisti e pubblico.