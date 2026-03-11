Francis Delacroix, nato nel 1995, è un fotografo noto come l’ultimo dei Beatnik o, secondo le sue parole, il primo di una nuova ondata. Ha esordito con il libro intitolato

Freewheelin’ Francis (Studio Olympia) è il titolo del primo libro di Francis Delacroix, classe 1995, fotografo e ultimo dei Beatnik – o primo di una nuova ondata, come si diverte a dire lui. Sì, perché Francis, esile nel fisico e modesto nella statura, cammina sbattuto come un hobo dylaniano del Greenwich Village, rapido e sghembo come il Dustin Hoffman di Midnight Cowboy. Ricorda quelle illustrazioni Sixties di orfanelli capelloni, con gli occhi enormi e il fagotto o la chitarra in spalla, in cui lui si rivede e che si diverte a collezionare. La sua vita è on the road. Lo trovi per le strade di Parigi, Londra, Milano o New York, stretto in abiti scuri e con una o due macchine fotografiche al collo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Francis Delacroix è l’ultimo Beatnik della camera oscura

Articoli correlati

Leggi anche: Chiude l’ultimo laboratorio di stampa fotografica a Bergamo. Elia: «Io e mio fratello nati in camera oscura»

Donato Bellomo: la fotografia tra camera oscura e digitale a Lucca.Un Dialogo tra Immagine e Tempo: Donato Bellomo al Centro Civico di Pontetetto Lunedì 23 febbraio, il Centro Civico di Pontetetto a Lucca si prepara...