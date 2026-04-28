Camera Musicale Fiorentina il bilancio Rassegna Montespertoli Classic

La rassegna Montespertoli in Classic si è conclusa presso il castello dei Conti Guicciardini a Poppiano. L’evento ha visto un incontro tra divulgazione e musica, coinvolgendo il pubblico in un percorso culturale che si è rivelato vivo e in evoluzione. La manifestazione, organizzata dalla Camera Musicale Fiorentina, ha lasciato una sensazione di continuità e prospettive future nel settore musicale locale.

La rassegna Montespertoli in Classic tenutasi presso il castello dei Conti Guicciardini a Poppiano si è conclusa con un appuntamento che ha saputo unire divulgazione, musica e prospettive per il futuro, lasciando nel pubblico la sensazione di un percorso culturale vivo e in continua evoluzione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate World Baseball Classic, il bilancio di Mazzieri: “Entusiasmo da incanalare per attirare più gente”Il bilancio non può che essere ampiamente positivo per l’Italia, che chiude il World Baseball Classic con 5 vittorie ed una sconfitta, uscendo in... atelier musicale: il trio namaste sabato 14 febbraio alla camera del lavoro di milanoMILANO - L’Atelier Musicale, la rassegna in bilico tra jazz e classica contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, ospiterà... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Vanessa Benelli Mosell dirige l’Orchestra da Camera Fiorentina con il violino di Wolfgang Redik; Vanessa Benelli Mosell sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina; Montespertoli Classic CONCERTO NOTE DI VIAGGIO: Mirella Pantano flauto, Massimiliano Ghiribelli clarinetto; Musica e Teatro a Maggio 2026. VANESSA BENELLI MOSELL SUL PODIO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA. SOLISTA WOLFGANG REDIK AL VIOLINO. IL 29 APRILE AD AREZZO, IL 30 A LUCCA E IL 2 MAGGIO A FIRENZE Mercoledì 29 aprile – ore 21 – Sala Polifunzionale - facebook.com facebook