atelier musicale | il trio namaste sabato 14 febbraio alla camera del lavoro di milano
Sabato 14 febbraio, alla Camera del Lavoro di Milano, si tiene il concerto del Trio Namaste. L’evento fa parte di Atelier Musicale, una rassegna che mette insieme jazz e musica classica contemporanea. L’inizio è previsto per le 17 e l’ingresso è aperto a tutti.
MILANO - L’Atelier Musicale, la rassegna in bilico tra jazz e classica contemporanea organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, ospiterà sabato 14 febbraio il Trio Namaste alla Camera del Lavoro di Milano (inizio live ore 17.30; ingresso 10 euro con tessera associativa) per un.🔗 Leggi su Milanotoday.it
