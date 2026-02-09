atelier musicale | il trio namaste sabato 14 febbraio alla camera del lavoro di milano

Sabato 14 febbraio, alla Camera del Lavoro di Milano, si tiene il concerto del Trio Namaste. L’evento fa parte di Atelier Musicale, una rassegna che mette insieme jazz e musica classica contemporanea. L’inizio è previsto per le 17 e l’ingresso è aperto a tutti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.