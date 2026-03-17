World Baseball Classic il bilancio di Mazzieri | Entusiasmo da incanalare per attirare più gente

Il responsabile del settore baseball italiana ha commentato il successo dell’Italia al World Baseball Classic, sottolineando l’entusiasmo generato e l’opportunità di coinvolgere un pubblico più vasto. L’Italia ha concluso la competizione con risultati soddisfacenti e un ritorno mediatico significativo, mentre gli organizzatori hanno lavorato per attirare più spettatori e appassionati. La partecipazione e l’interesse mostrati rappresentano un dato importante per il movimento nazionale.

Il bilancio non può che essere ampiamente positivo per l’Italia, che chiude il World Baseball Classic con 5 vittorie ed una sconfitta, uscendo in semifinale dopo aver battuto, tra le altre, Stati Uniti, Messico e Porto Rico: il presidente federale, Marco Mazzieri, analizza al sito della FIBS quel che lascia in eredità agli azzurri questo torneo. La forza del gruppo italiano: “ Perdere non piace mai a nessuno, perdere in questa situazione anche meno, però credo che la cosa che questi ragazzi si porteranno dietro da ora a vent’anni è che, quando si ritroveranno, sorrideranno perché le emozioni e i sentimenti che hanno provato in questi quindici giorni se li ricorderanno per tutta la vita “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Baseball Classic, il bilancio di Mazzieri: “Entusiasmo da incanalare per attirare più gente” Articoli correlati Il bilancio di fine anno del Presidente Mazzieri: “Incredibile quanto fatto dagli azzurri del baseball”Non può che essere positivo il bilancio di fine anno di Marco Mazzieri, Presidente della Federazione Italiana Baseball Softball arrivato al suo primo... Leggi anche: Italia nella storia del baseball: Portorico battuto 8-6, azzurri in semifinale al World Baseball Classic Una selezione di notizie su World Baseball Classic Temi più discussi: Italia nella storia, batte gli USA al World Baseball Classic 2026 e sfida il Messico per un posto nei quarti di finale: programma, orario e dove vedere la partita; Italia da leggenda: battuti 8-6 gli Stati Uniti al World Baseball Classic; World Baseball Classic, l'Italia batte anche la Gran Bretagna ed è prima nel girone; World Baseball Classic: l'Italia trionfa sugli Usa, storica vittoria a Houston. Venezuela in finale al World Baseball Classic: Italia eliminata 4-2Si interrompe in semifinale la corsa dell’Italia al World Baseball Classic 2026: il Venezuela conquista la finale con una vittoria in rimonta per 4-2, al termine di una partita combattuta ... ilmessaggero.it Venezuela-Italia, semifinale del World Baseball Classic, il risultato 4-2: azzurri rimontati, erano in testa 2-0 fino al quarto inningDopo il doppio vantaggio azzurro, il fuoricampo di Eugenio Suarez nel quarto inning contro Aaron Nola ha dato il via alla rimonta ... corriere.it Italia-Venezuela 2-4 al World Baseball Classic: niente finale per gli Azzurri ma GRAZIE per tutte le emozioni #SkySport #Baseball #Italia #WorldBaseballClassic x.com Italy faces Venezuela tonight in the World Baseball Classic semifinals, with a spot in the championship game on the line. The Azzurri enter the matchup undefeated at 5-0, after stunning Team USA and eliminating Puerto Rico 8-6 to reach their first WBC semifi - facebook.com facebook