Cambiaso Juventus il terzino potrebbe essere il sacrificato del mercato estivo Cosa filtra dalla Continassa
Il nome di Cambiaso torna a essere al centro delle voci di mercato in casa Juventus, con alcune fonti che indicano la possibilità di una sua partenza durante la sessione estiva di trasferimenti. La società bianconera potrebbe decidere di cedere il terzino sinistro in vista di eventuali operazioni di mercato o riorganizzazioni della rosa. La situazione viene monitorata dalla Continassa, senza annunci ufficiali al momento.
di Angelo Ciarletta Cambiaso Juventus, l’esterno sinistro potrebbe essere il sacrificato del mercato bianconero. Vediamo che cosa filtra dalla Continassa. La Juve pianifica una profonda ristrutturazione della rosa per soddisfare le richieste di Luciano Spalletti e innalzare il tasso tecnico della squadra. Secondo l’analisi di Tuttosport, alla Continassa si valutano due strade: sfruttare i proventi della Champions League o puntare sull’autofinanziamento tramite partenze eccellenti. MERCATO JUVE LIVE L’obiettivo prioritario è generare 30 milioni di euro entro fine giugno, approfittando della nuova finestra di trasferimenti che aprirà il 29 giugno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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