boga juventus ci sono buoni segnali per il riscatto del calciatore ivoriano che cosa filtra dalla continassa

Da quanto si apprende dalla Continassa, ci sono segnali positivi riguardo al possibile riscatto dell’attaccante ivoriano. La Juventus sta valutando attentamente l’opzione di esercitare il diritto di riscatto per il giocatore, che attualmente si trova in prestito. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le indicazioni sembrano favorire questa soluzione.

Boga Juventus, ci sono buoni segnali per il riscatto dell’attaccante ex Sassuolo. Le novità e che cosa filtra dalla Continassa. La Juve si prepara a blindare uno dei protagonisti della sua stagione. Secondo quanto riferito da Gianni Balzarini sul proprio canale YouTube, il riscatto di Jeremie Boga è ormai certo quasi al cento per cento. MERCATO JUVE, LE ULTIME La cifra fissata per l’acquisizione definitiva è di 4,8 milioni di euro, un investimento considerato decisamente basso per il valore mostrato sul campo. Jeremie Boga era arrivato a Torino inizialmente per permettere a Kenan Yildiz di rifiatare. Tuttavia, il campo ha dimostrato che l’ivoriano può coesistere con il giovane talento diventando una risorsa fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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