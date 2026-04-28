Calzetta il nuovo re della Riviera Tra le donne brilla Santeliz Bautista

Nicolò Calzetta si è aggiudicato la vittoria alla Cinque Terre Gran Fondo 2026, una competizione ciclistica di livello nazionale. La gara si è conclusa con uno sprint finale molto combattuto, deciso per pochi centesimi di secondo. Tra le donne, si è distinta Santeliz Bautista, che si è piazzata tra le prime posizioni della classifica. La corsa si è svolta sulle strade della riviera, attirando numerosi appassionati e atleti.

Un duello serrato risolto sul filo dei centesimi ha incoronato Nicolò Calzetta re della Cinque Terre Gran Fondo 2026, appuntamento ciclistico di rilevanza nazionale. Il portacolori del Team Garda Matergia ha tagliato il traguardo dopo 105 chilometri con il tempo di 2h 52’43’’, riuscendo a regolare in un arrivo mozzafiato Matteo Foppiano (GC. Quinto) e Francesco Manuel Bongiorno (Mg.K Vis-Promotech-Fmb), giunti rispettivamente al secondo e terzo posto con un distacco minimo di appena due secondi. La competizione (con annessa una cicloturistica di 56 km), inserita nella cornice del progetto ‘ La Spezia Outdoor ’ del Comune della Spezia, ha celebrato una partecipazione straordinaria toccando quota 1.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calzetta, il nuovo re della Riviera. Tra le donne brilla Santeliz Bautista Notizie correlate I 14 sindaci della Riviera e Miranese chiedono il nuovo casello tra Mirano–DoloMira, Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Pianiga, Mirano, Salzano, Spinea, Martellago, Noale. Caccia al Tesoro in Bici tra le Ville della Riviera del BrentaDomenica 26 aprile 2026, Riviera del Brenta Bike e Labyrinto Games propongono un'avventura su due ruote lungo il Brenta: una caccia al tesoro a tappe...