I 14 sindaci della Riviera e Miranese chiedono il nuovo casello tra Mirano–Dolo

Quattordici sindaci della Riviera del Brenta e del Miranese hanno presentato una richiesta congiunta alla Regione Veneto per la costruzione di un nuovo casello autostradale tra Mirano–Dolo e Padova est. L’iniziativa mira a ottenere l’approvazione di questa infrastruttura, prevista dal piano regionale dei trasporti. La proposta è stata condivisa da rappresentanti di entrambe le aree e si rivolge all’ente regionale competente.

Mira, Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Pianiga, Mirano, Salzano, Spinea, Martellago, Noale. Appello alla Regione Veneto. Salmaso: «Fondamentale per ridurre il traffico di attraversamento nei centri abitati» Nuovo casello autostradale tra Mirano–Dolo e Padova est. È partita l'iniziativa unitaria di 14 sindaci della Riviera del Brenta e del Miranese che chiedono alla Regione Veneto di realizzare l'infrastruttura prevista dal piano regionale dei trasporti. Dopo l'invio di una lettera unitaria alla Regione con richiesta di incontro alla consigliera regionale Elisa De Berti, i primi cittadini di Mira, Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Pianiga, Mirano, Salzano, Spinea, Martellago, Noale, chiedono si avvii un tavolo permanente sulla viabilità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Il nuovo dg dell'Ulss 3 in visita agli ospedali di Dolo, Mirano e NoaleMassimo Zuin ha completato la prima visita a tutte le sedi ospedaliere dell'azienda sanitaria. Premiati i “giovani cronisti” della Riviera del Brenta e del Miranese per i racconti di territorio tra memoria, cambiamenti e futuroLa cerimonia di premiazione “La Riviera del Brenta e del Miranese ieri e oggi – Giovani cronisti raccontano” si è svolta a Mira, a Villa dei Leoni,...