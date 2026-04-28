Caltanissetta | nuove tecnologie per salvare il centro storico

Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha approvato l'aggiornamento della Carta del Rischio relativa al centro storico. Questa decisione riguarda l’utilizzo di nuove tecnologie volte a proteggere e preservare l’area storica della città. La delibera è stata discussa durante una seduta ufficiale, in cui sono stati valutati i dati e le evidenze raccolte per migliorare la sicurezza e la tutela del patrimonio urbano.

? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Caltanissetta approva l'aggiornamento della Carta del Rischio per il centro storico.. Laser scanning e mappature GIS guideranno il censimento degli edifici fragili nel tessuto urbano.. Il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha dato il via libera all’unanimità all’aggiornamento della Carta del Rischio, un provvedimento che punta a mappare e proteggere gli edifici situati nel cuore storico della città. La decisione, frutto di una mozione presentata dall’architetto Di Dio, mira a dotare l’amministrazione di strumenti moderni per la prevenzione e la gestione delle criticità legate al patrimonio edilizio urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: nuove tecnologie per salvare il centro storico Notizie correlate Caltanissetta: Rapina nel centro storico, il PD chiede più sicurezzaCaltanissetta, il PD interviene sulla rapina nel centro storico: "Necessario un approccio serio e strutturato alla sicurezza" Caltanissetta – Il... Caltanissetta, rapina al tabacchi: centro storico sotto shockCaltanissetta, rapina in un tabacchino del centro storico: allarme sicurezza tra commercianti Un colpo audace ha scosso ieri sera il cuore di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, ecco primo ‘Stem for kids’ dell’anno; Mussomeli, uffici comunali più digitali: nuovi strumenti grazie al PNRR; Supplenze docenti 2026, ancora interpelli fino al termine delle lezioni a giugno. Da Palazzo Chigi arriva il via libera alla formazione obbligatoria su digitale e nuove tecnologie per infermieri, dentisti e farmacistiIl Governo ha approvato i nuovi percorsi di formazione per infermieri, farmacisti e dentisti. Il decreto introduce l'obbligo di insegnare nuove tecnologie, digitale e collaborazione interprofessionale ... quotidianosanita.it Siemens lancia il Centro per l’IA in sanità/ Aiuterà gli ospedali ad adottare le nuove tecnologieSiemens ha aperto un Centro per l'Adozione dell'IA in Sanità: l'obbiettivo è quello di aiutare gli ospedali a integrare le nuove tecnologie Siemens Healthineers ha lanciato in queste ore il suo ... ilsussidiario.net È in corso il Consiglio Comunale di Caltanissetta Segui la diretta streaming: https://caltanissetta.consiglicloud.it/home #Caltanissetta #Comune #consigliocomunale - facebook.com facebook