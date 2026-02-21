Caltanissetta | Rapina nel centro storico il PD chiede più sicurezza

A Caltanissetta, un furto con rapina nel cuore del centro storico ha scatenato richieste di maggiore sicurezza pubblica. Il Partito Democratico locale insiste sulla necessità di interventi più efficaci, puntando a rafforzare i controlli e coinvolgere i cittadini nelle iniziative di prevenzione. Una serie di eventi recenti ha mostrato come la criminalità possa aumentare senza un'adeguata risposta. La città si prepara a discutere nuove misure di sicurezza.

Caltanissetta è chiamata a riflettere su nuove strategie di sicurezza urbana. Il Partito Democratico locale ha espresso la necessità di superare un approccio meramente emergenziale, sottolineando l’importanza di investire in politiche integrate che mirino alla prevenzione e alla coesione sociale, a seguito di un recente episodio di criminalità nel centro storico della città. L’allarme è scattato dopo una rapina avvenuta nel cuore di Caltanissetta, un evento che ha lasciato molti cittadini con un senso di insicurezza crescente, soprattutto nelle ore serali. Il Pd, attraverso una nota, ha evidenziato come il centro storico, che dovrebbe essere un luogo di aggregazione e identità, sia percepito da molti come uno spazio fragile e vulnerabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Caltanissetta, rapina al tabacchi: centro storico sotto shockA Caltanissetta, un colpo in un tabacchino del centro storico ha creato scompiglio tra negozianti e cittadini.

Caltanissetta: Polizia intensifica controlli nel centro storico contro spaccio e degrado urbano.La Polizia di Stato di Caltanissetta ha rafforzato i controlli nel centro storico.

