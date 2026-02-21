Caltanissetta rapina al tabacchi | centro storico sotto shock

A Caltanissetta, un colpo in un tabacchino del centro storico ha creato scompiglio tra negozianti e cittadini. I ladri hanno fatto irruzione ieri sera, portando via denaro e sigarette. La rapina ha generato paura tra chi lavora e vive nella zona, già preoccupata per la sicurezza. La polizia sta indagando sui responsabili e raccoglie testimonianze. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti.

Caltanissetta, rapina in un tabacchino del centro storico: allarme sicurezza tra commercianti. Un colpo audace ha scosso ieri sera il cuore di Caltanissetta: un tabacchino in Corso Umberto è stato rapinato, destando preoccupazione tra i commercianti e i residenti del centro storico. L’evento, avvenuto in una delle zone più frequentate della città, ha immediatamente innescato un’indagine da parte della Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire la dinamica del crimine e identificare i responsabili. Un quartiere nel mirino: la dinamica della rapina. La rapina si è consumata in Corso Umberto, arteria principale del centro storico di Caltanissetta, un’area caratterizzata da un intenso flusso pedonale durante tutto l’arco della giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu Caltanissetta: Polizia intensifica controlli nel centro storico contro spaccio e degrado urbano.La Polizia di Stato di Caltanissetta ha rafforzato i controlli nel centro storico. Rapina al tabacchi di via Mercanti: arrestati i due responsabiliDue uomini sono stati arrestati ieri pomeriggio dopo aver rapinato un tabacchi in via Mercanti a Salerno. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caltanissetta. Rapina in pieno centro storico, nel mirino un tabacchino di Corso Umberto. Caltanissetta. Rapina in pieno centro storico, nel mirino un tabacchino di Corso Umberto - facebook.com facebook