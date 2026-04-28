Call of Duty il film esce nel 2028 | dal passato del regista riemergono parole durissime contro i videogiocatori

Da esports247.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film di Call of Duty è previsto per il 30 giugno 2028. Il progetto è stato annunciato ufficialmente, ma alcune dichiarazioni passate del regista Peter Berg, nelle quali si esprimeva in maniera dura nei confronti dei videogiocatori, hanno suscitato attenzione e discussioni tra il pubblico. Le sue parole sono state riproposte in vari contesti, alimentando polemiche legate al rapporto tra il regista e il mondo dei videogiochi.

Il film di Call of Duty uscirà il 30 giugno 2028: progetto ufficiale, ma le vecchie dichiarazioni del regista Peter Berg fanno discutere. Il film di Call of Duty ha finalmente una data ufficiale. Dopo anni di annunci e tentativi mai concretizzati, Paramount e Activision hanno confermato l’uscita del progetto live-action per il 30 giugno 2028, in pieno weekend del 4 luglio negli Stati Uniti. È un passaggio importante per uno dei franchise più longevi e riconoscibili del mondo videoludico, ma la conversazione attorno al film ha preso una direzione diversa da quella che ci si poteva aspettare. Al centro dell’attenzione non ci sono ancora trama o cast — entrambi non annunciati — bensì il profilo del regista.🔗 Leggi su Esports247.it

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