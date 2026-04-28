Il film di Call of Duty è previsto per il 30 giugno 2028. Il progetto è stato annunciato ufficialmente, ma alcune dichiarazioni passate del regista Peter Berg, nelle quali si esprimeva in maniera dura nei confronti dei videogiocatori, hanno suscitato attenzione e discussioni tra il pubblico. Le sue parole sono state riproposte in vari contesti, alimentando polemiche legate al rapporto tra il regista e il mondo dei videogiochi.

Il film di Call of Duty uscirà il 30 giugno 2028: progetto ufficiale, ma le vecchie dichiarazioni del regista Peter Berg fanno discutere. Il film di Call of Duty ha finalmente una data ufficiale. Dopo anni di annunci e tentativi mai concretizzati, Paramount e Activision hanno confermato l’uscita del progetto live-action per il 30 giugno 2028, in pieno weekend del 4 luglio negli Stati Uniti. È un passaggio importante per uno dei franchise più longevi e riconoscibili del mondo videoludico, ma la conversazione attorno al film ha preso una direzione diversa da quella che ci si poteva aspettare. Al centro dell’attenzione non ci sono ancora trama o cast — entrambi non annunciati — bensì il profilo del regista.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Call of Duty, il film esce nel 2028: dal passato del regista riemergono parole durissime contro i videogiocatori

Notizie correlate

Il regista del film di Call of Duty contro i gamer: “Chi gioca alla guerra è patetico”Roma, 28 aprile 2026 – Il film di Call of Duty finisce al centro delle polemiche ancora prima di uscire.

La Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, Activision presenta i nuovi contenutiActivision ha presentato i contenuti che contraddistinguono la Stagione 02 di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, che inizierà giovedì...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Call of Duty Black Ops 7 e Warzone: la Stagione 3 Ricaricata arriva il 30 aprile; Quando escono Modern Warfare 4 e i prossimi Call of Duty su Game Pass?; Call of Duty: quest'anno dovrebbero arrivare nel Game Pass altri titoli precedenti del franchise; Alcuni Call of Duty arriveranno comunque su Xbox Game Pass, secondo un nuovo report.

Il regista del film di Call of Duty contro i gamer: Chi gioca alla guerra è pateticoVecchie dichiarazioni riemergono e accendono il dibattito tra fan e addetti ai lavori ... msn.com

Chi gioca a Call of Duty è patetico, diceva il regista del film di Call of DutyUn imbarazzante precedente è emerso da una vecchia intervista a Peter Berg, il regista che si sta occupando dell'adattamento cinematografico di Call of Duty, proprio sulla serie in questione. multiplayer.it

Ospite nel podcast “Call Her Daddy”, la celebre attrice Jane Fonda ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi del suo passato, soffermandosi su un tema molto delicato: il disturbo alimentare con cui ha convissuto quando era poco più che ventenne. «Ho - facebook.com facebook