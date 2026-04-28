Calhanoglu potrebbe saltare la finale dopo aver subito un infortunio al muscolo soleo durante la semifinale contro il Como. La sua condizione sarà valutata nei prossimi giorni, ma al momento non ci sono certezze sulla sua presenza nella partita decisiva. I medici stanno monitorando attentamente la situazione, mentre la squadra aspetta aggiornamenti ufficiali. La sua eventuale assenza potrebbe influenzare la strategia della formazione.

? Cosa sapere Calhanoglu ha riportato un infortunio al muscolo soleo dopo la semifinale contro il Como.. Il problema fisico mette a rischio la presenza del giocatore nella finale del 13 maggio.. Il risentimento muscolare al soleo sinistro che ha colpito Calhanoglu dopo la sfida di semifinale contro il Como mette a rischio la presenza del mediano nella finale di Coppa Italia prevista per mercoledì 13 maggio contro la Lazio. Il protagonista assoluto della recente prestazione contro il Como è stato sottoposto a una serie di accertamenti strumentali presso l’Istituto Clinico. Gli esiti degli esami hanno confermato un problema fisico localizzato al muscolo soleo, una condizione che impone una gestione estremamente cauta del giocatore nelle prossime fasi della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calhanoglu in bilico: il muscolo soleo mette a rischio la finale

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