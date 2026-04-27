Calhanoglu si ferma di nuovo | problema al soleo A rischio la finale di Coppa Italia

Nuovo problema fisico per il centrocampista, che si è fermato a causa di un infortunio al muscolo soleo. Già assente in diverse occasioni quest’anno, ha saltato 13 partite complessivamente. L’infortunio si è verificato dopo la partita contro il Torino, e ora si valuta la possibilità di un intervento. La sua presenza nella finale di Coppa Italia è in dubbio, viste le condizioni attuali.

Altro infortunio per il turco, out già contro il Torino. Quest'anno ha già saltato 13 partite per problemi fisici.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calhanoglu si ferma di nuovo: problema al soleo. A rischio la finale di Coppa Italia Notizie correlate Infortunio Calhanoglu, problema più grave del previsto: a rischio anche la finale di Coppa Italiadi Stefano CoriInfortunio Calhanoglu che mette in seria apprensione mister Cristian Chivu. Semifinale di Coppa Italia: la pareggia Calhanoglu, poi Sucic porta l'Inter in finaleUn Como orgogliodso ci crede e va addirittura in vantaggio di due gol a San Siro contro l'Inter. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter-Como, le pagelle: Calhanoglu, classe da 8,5. Diego Carlos sonnecchia: 5; Coppa Italia: Atalanta-Lazio: partita integrale Video; Inter - Como (3-2) Coppa Italia 2025; Inter in finale di Coppa Italia: rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Como. Chivu: Lo può fare solo la pazza Inter. Calhanoglu a rischio per la finale di Coppa ItaliaPesante batosta per l’Inter di Chivu: Hakan Calhanoglu è alle prese con un nuovo problema fisico di natura muscolare, che potrebbe ... laziopress.it Finale Coppa Italia, campanello d’allarme attorno alle condizioni di Hakan Calhanoglu: cosa filtra da Appiano Gentile in vista della sfida con la LazioFinale Coppa Italia, campanello d’allarme attorno alle condizioni di Hakan Calhanoglu: cosa filtra da Appiano Gentile in vista della sfida con la Lazio La finale Coppa Italia si avvicina, ma in casa I ... lazionews24.com Esclusiva: Calhanoglu potrebbe essere fuori anche dalla finale di Coppa Italia e aver finito la stagione: l’infortunio è più grave del previsto e rischia di tornare per il Mondiale x.com Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta, la squadra di Sarri si prepara ad ospitare all'Olimpico gli uomini di Runjaic - facebook.com facebook