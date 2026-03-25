La Giunta regionale della Puglia ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2024-2025, con l’inizio delle lezioni previsto per il 17 settembre. La decisione riguarda le scuole di ogni ordine e grado nella regione e stabilisce anche le date di fine attività e le festività. La delibera è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla Regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale della Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sentite le organizzazioni sindacali di settore, ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2026-2027, definendo l'organizzazione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Per le attività didattiche delle scuole dell'infanzia, sono previsti 224 giorni. Per tutte le altre scuole, le giornate sono 205, nel rispetto del monte ore annuale stabilito dalla normativa nazionale. L'inizio delle attività per le scuole di ogni ordine e grado... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, il calendario del prossimo anno scolastico: inizio il 17 settembre Approvato dalla giunta regionale

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