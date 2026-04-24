Calendario scolastico 26 27 Lombardia | si parte il 7 settembre Tutte le date

Per l’anno scolastico 20262027, la Regione Lombardia ha confermato il calendario scolastico con inizio programmato per il 7 settembre. La pianificazione prevede che le lezioni inizino in quella data e seguano un calendario stabile nel tempo, senza variazioni specifiche annunciate. Le date di fine e le eventuali festività sono state stabilite secondo il modello del calendario “permanente”, adottato negli anni scorsi.

La Regione Lombardia mantiene per l’anno scolastico 20262027 l’impianto del calendario “permanente”. La conferma arriva nell’ambito della programmazione annuale e si inserisce nel quadro normativo nazionale che definisce festività e sospensioni obbligatorie. Le indicazioni regionali fissano le date di riferimento, lasciando alle istituzioni scolastiche margini di adattamento organizzativo. L'articolo Calendario scolastico 2627 Lombardia: si parte il 7 settembre. Tutte le date.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Calendario scolastico 2026-27 in Toscana: in classe dal 15 settembre. Le date delle vacanze Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre, i ponti e le festività; Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2026, festività e ponti. Calendario scolastico 2026/2027: date di apertura, chiusura, vacanze e pontiQuando inizia la scuola a settembre 2026? Ecco il calendario regione per regione con l'elenco completo di ponti, vacanze di Pasqua e chiusura estiva. money.it Calendario scolastico Veneto 2026/27: si torna in classe il 10 settembreLa Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026/2027. Ad annunciarlo è il presidente Alberto Stefani, che si è rivolto direttamente a studentesse e studenti sottol ... orizzontescuola.it Calendario scolastico 2026-2027: dalle prime campanelle di settembre alle festività nazionali, ecco cosa sapere per orientarsi tra le diverse date di rientro e organizzare al meglio il prossimo anno scolastico - facebook.com facebook Calendario scolastico 2026-2027: sarà un anno (quasi) senza ponti e tante festività cadranno di domenica x.com