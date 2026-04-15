Marina Berlusconi contro ‘Il Fatto Quotidiano’ | Attacchi da cavernicoli per me medaglia al valore

Marina Berlusconi ha risposto alle accuse pubblicate su ‘Il Fatto Quotidiano’ di cui si è occupato un giornalista. Nel suo intervento, ha definito gli attacchi come provenienti da persone poco aperte, e ha commentato con tono deciso le fantasie riportate sul giornale. La questione si inserisce in un confronto tra la figura di Berlusconi e le critiche apparse sulla testata, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sui contenuti dell’articolo.

“Dietro le tante fantasie che Pino Corrias” su ‘Il Fatto Quotidiano’ “scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto ‘dialogue coach’ per la mia voce, la solita fantomatica idea di una mia discesa in campo – si nascondono i peggiori tratti di un disprezzo per il genere femminile che, se vogliamo restare in campo evoluzionistico, definirei ‘cavernicolo‘. Per non parlare di una spiccata attitudine a quello che i suoi colleghi progressisti chiamerebbero ‘body shaming‘”. Lo scrive la presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori, Marina Berlusconi, in una lettera inviata a ‘Dagospia’. “Non so se Corrias abbia una moglie,...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marina Berlusconi contro ‘Il Fatto Quotidiano’: “Attacchi da cavernicoli, per me medaglia al valore” Notizie correlate Leggi anche: Marina Berlusconi: «La giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine. Meloni? Tifo per la medaglia d'oro: se vince lei, vince il Paese» Da Mattarella medaglia d'argento al valore al luogotenente Masini: "Lucida determinazione e esemplare professionalità"Come è noto, il carabiniere, il 31 dicembre 2024, uccise a Villa Verucchio l'egiziano Muhammad Sitta che lo stava minacciando dopo aver accoltellato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tajani e il vertice con Marina Berlusconi. La linea su congressi e incarichi; Incontro tra Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi e Antonio Tajani | Forza Italia: Visione unitaria per il rilancio; Tajani e i Berlusconi siglano la (fragile) tregua di Cologno Monzese; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio. Marina Berlusconi: «Io in campo? La solita fantomatica idea. Contro di me un disprezzo cavernicolo per il genere femminile»Marina Berlusconi scrive a Dagospia e risponde a un articolo del Fatto quotidiano: «Quelle su di me sono idee retrograde, misogine e profondamente patriarcali» ... corriere.it Barelli contro Marina e Pier Silvio Berlusconi: cosa succede in Forza ItaliaScintille in Forza Italia tra presente e futuro. Stoccate a Marina e Pier Silvio Berlusconi da parte dell'uscente capogruppo Paolo Barelli. newsmondo.it Forza Italia non ha combattuto e Tajani si è indebolito da solo: il progetto di Marina Berlusconi per il nuovo capogruppo Leggi qui - https://www.ilriformista.it/forza-italia-non-ha-combattuto-e-tajani-si-e-indebolito-da-solo-il-progetto-di-marina-berlusconi-per-il-n - facebook.com facebook FI tendenza Marina Berlusconi. Tajani resiste ma si allontana da Meloni x.com