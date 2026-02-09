Nicolò Schira conferma che Kostic resta un obiettivo del Milan. Il calciomercato si muove ancora, e il club rossonero continua a seguire attentamente il giocatore serbo senza aver ancora concluso nulla. Le trattative sono in corso, ma al momento non ci sono decisioni definitive.

"Il Milan su Kostic aveva lavorato, ma ragionava su un'operazione sui 4 milioni di euro, massimo 5. Il Partizan non ha mai abbassato le richieste: ne voleva 10, poteva scendere a 8 più bonus. Che sono tanti, per un ragazzo giovane, promettente, interessante ma che nel percorso del Milan sarebbe stato un giocatore da far crescere un giocatore da far crescere tra Milan Futuro e Prima Squadra, magari da prestare". Il giornalista Nicolò Schira ha rilasciato una lunga intervista (qui tutte le parole) in esclusiva a Pianeta Milan parlando di alcuni retroscena di calciomercato e non solo. Ecco le parole dell'esperto su Kostic, attaccante del Partizan Belgrado nel mirino del Diavolo per il futuro: "Insomma, non un giocatore che prendi, pronti-via e metti in Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Schira in esclusiva: “Kostic rimane nei radar del Milan”. Ecco le cifre

Il Milan non molla Kostic e continua a seguire con attenzione le sue mosse di mercato.

