Calciomercato Schira | Il Milan spinge per Goretzka | colloqui positivi ecco l’offerta

Sul calciomercato si segnala che il Milan sta portando avanti trattative con il centrocampista tedesco classe 1995, che si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco. Secondo fonti vicine alla società, i colloqui tra le parti sarebbero stati positivi e sono state avanzate delle proposte ufficiali. La trattativa riguarda un possibile accordo per la prossima stagione, con discussioni ancora in corso tra le due squadre.

Per il centrocampo, l'elemento idoneo individuato da Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare corrisponde a Leon Goretzka. Classe 1995, il centrocampista tedesco ex Bochum e Schalke 04, al termine di questa stagione, si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco dopo otto anni in cui ha vinto praticamente tutto. Goretzka, ora impegnato in semifinale di Champions League con i bavaresi, concluderà la stagione e poi deciderà sul suo futuro. Ma non sembra essere insensibile al corteggiamento dei rossoneri. Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Schira: “Il Milan spinge per Goretzka: colloqui positivi, ecco l’offerta” Notizie correlate Leggi anche: Schira sul Milan: “Goretzka è il principale obiettivo di Allegri. Ecco l’offerta” Calciomercato, Schira: “Goretzka? Il Milan è interessato, piace ad Allegri. Ecco quanto chiede”Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Milan, interesse dalla Francia per Fofana; L'Arabia Saudita prova a strappare Rabiot al Milan: la risposta del centrocampista rossonero; Al Milan piace Tiago Gabriel: ma ci sono anche le inglesi...; Goretzka, dalle info di Juve e Napoli al pressing spietato di Allegri: i milioni sul piatto. Calciomercato Milan, osservatori dello United presenti a San Siro per visionare Leao durante l’ultima giornata di campionato. L’indiscrezioneIl destino di Rafa Leao continua a essere l’argomento principale per il calciomercato Milan. Nonostante il rinnovo firmato non troppo tempo fa, le voci di un possibile addio al club rossonero si fanno ... news-sports.it Milan pronto a beffare la Juve al fotofinish: colpaccio da 30 milioniAltra sfida, questa volta di mercato, tra rossoneri e bianconeri: la squadra di Max Allegri potrebbe spuntarla alla fine ... calciomercato.it Calciomercato 2026-27: in estate apre il 29 giugno e chiude l'1 settembre. In inverno dal 2 gennaio all'1 febbraio x.com Il Genoa pensa al riscatto di Baldanzi. Le ultime https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-baldanzi-el-shaarawy-venturino/ #ASRoma #Romanewseu facebook