Secondo fonti di mercato, il centrocampista tedesco è nel mirino di diverse società italiane, con il Milan in prima linea. Il club rossonero sta valutando un possibile acquisto per la prossima sessione estiva. La richiesta economica del giocatore è stata resa nota, mentre si sa che anche un'altra squadra della massima serie sta mostrando interesse per il calciatore.

Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco sarà libero a fine stagione visto che ha già annunciato di volere lasciare il Bayern Monaco. A livello tattico e di qualità sarebbe la mezzala destra perfetta per Massimiliano Allegri. Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira che su 'YouTube' svela le richieste economiche del giocatore. Ecco tutti i dettagli. LEGGI ANCHE: Pavlovic: Milan occhio a farti ingolosire. Va bene il bilancio, ma per vincere i big.>>> "Attenzione al nome di Leon Goretzka in scadenza che ha già annunciato l'addio al Bayern Monaco a fine stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Schira: “Goretzka? Il Milan è interessato, piace ad Allegri. Ecco quanto chiede”

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