La Premier League sta affrontando un momento difficile in Europa, con quattro squadre eliminate e due pareggi che riducono le possibilità di avanzamento dei club inglesi. Solo l’Aston Villa riesce a mantenere la propria presenza nelle competizioni continentali, mentre le altre squadre si sono fatte eliminare o hanno concluso le partite senza vittoria. La situazione evidenzia le difficoltà incontrate dai club britannici nelle competizioni internazionali.

La Premier League subisce un colpo durissimo in Europa, con quattro eliminazioni e due pareggi che ridimensionano drasticamente le ambizioni dei club inglesi. Nel cuore della crisi, Liverpool e Tottenham si sfidano domenica in uno scontro che potrebbe definire il destino di Tudor, mentre la corsa al titolo tra Arsenal e Manchester City prosegue serrata. L’ecatombe inglese non è solo statistica ma strutturale: su nove gare nelle coppe europee, l’Aston Villa è l’unica squadra rimasta in gioco, evidenziando una fragilità generale del calcio britannico sul palcoscenico continentale. Mentre i tedeschi dominano con una macchina da gol infernale e gli spagnoli mostrano resilienza, l’Inghilterra deve affrontare un momento di profonda riflessione tattica e organizzativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premier in crisi: solo l’Aston Villa resiste in Europa

Articoli correlati

Leggi anche: Europa League, il tabellone: non solo rischio Roma-Bologna. Pericolo Aston Villa o Lione...

L'Aston Villa può davvero vincere la Premier League?Tra agosto e settembre l’Aston Villa di Unai Emery sembra una squadra in declino.

TIELEMANS WITH THE WINNER | FC Basel vs Aston Villa

Tutto quello che riguarda Aston Villa

Temi più discussi: Zero vittorie e tante sorprese in negativo: i dati del crollo Premier negli ottavi; Tottenham, crisi senza fine: sconfitto in casa dal Crystal Palace e a rischio retrocessione, Tudor sempre più in bilico; Ravenna-Pianese, ok il segno 1; Flop Premier: 0 vittorie in Champions League, vincono solo i Villans in UEL!.

Pronostico Wolverhampton-Aston Villa: la (mezza) crisi è alle spalleWolverhampton-Aston Villa è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Solo pari per la Juve contro l'Aston Villa. Male il Bologna sconfitto dal Lille, crisi RealI reduci e sopravvissuti della Juventus portano via un pareggio pesante da Birmingham, al Villa Park un’ora e mezza noiosa, due squadre timorose, comprensibile la prudenza dei bianconeri privi di ... ilgiornale.it

«Vuoi mettere la soddisfazione di affrontare il PSG o il Real Madrid » Bologna e Roma ci tengono davvero a questa coppa, ma purtroppo solo una di loro potrà continuare il cammino. E per chi va avanti, il prossimo ostacolo potrebbe essere l’Aston Villa. Dall - facebook.com facebook

Aston Villa e #Porto ok, colpaccio in trasferta. Betis ko, passa di misura il Panathinaikos x.com