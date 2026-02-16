Calciomercato Inter LIVE | svelate tutte le cifre dell’affare Massolin

L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Massolin a causa delle trattative intense che si sono svolte nelle ultime settimane. La società ha versato circa 15 milioni di euro per assicurarsi il giovane centrocampista, confermando l'interesse già manifestato durante le partite di precampionato. Oggi, le cifre dell'accordo sono state rese note dopo mesi di negoziati tra club e agenti. La trattativa ha coinvolto diversi incontri tra i dirigenti nerazzurri e il rappresentante del giocatore, portando alla firma del contratto.

Jakirovic Inter, dopo l'ufficialità nuovi dettagli: svelate tutte le cifre dell'affare! Dopo l'annuncio ufficiale, emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra Jakirovic e l'Inter. Massolin Inter, svelate le cifre definitive: tra parte fissa e bonus, investimento sul classe 2002 Massolin Inter ha ufficializzato le cifre dell'acquisto effettuato a gennaio, investendo circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus.