Calciomercato Napoli un top club mondiale sulle tracce di Beukema | l' indiscrezione dall' Inghilterra

Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Liverpool starebbe seguendo con attenzione il difensore del Napoli Sam Beukema. La notizia riguarda il calciomercato e il possibile interesse del club inglese nei confronti del giocatore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la notizia sta circolando tra gli addetti ai lavori. Il difensore è attualmente sotto contratto con il club partenopeo.

Il Liverpool starebbe monitorando attentamente il difensore del Napoli Sam Beukema. Questa l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra. Secondo quanto appreso da TeamTalk, il centrale olandese è nel mirino dei ‘reds’ in vista della finestra estiva di mercato, in un momento in cui peraltro si.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Calciomercato Inter, Dumfries pronto al rientro ma il futuro è in bilico: due i top club sulle tracce dell’olandesedi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Denzel Dumfries è pronto al rientro ma il legame con i nerazzurri resta in bilico: due i top club... Indiscrezione di calciomercato dall’Inghilterra: “Gli agenti ora puntano ad evitare il Milan”Per Boniface, ha parlato il tempo: appena 326' in 11 partite di Bundesliga quest'anno, con la maglia del Werder Brema, dove si è trasferito... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dal mercato un tris per il Napoli: da Juanlu a Rios con l’idea Pinamonti. Così si resta al top; Calciomercato Napoli, per Anguissa il futuro è più incerto; Calciomercato Napoli, gli azzurri pensano a un ritorno nel reparto arretrato?; Calciomercato Napoli, il futuro di Lukaku è un rebus. Non solo il Fenerbahce: in tante sul belga. Calciomercato Napoli, calciatori in prestito 2025-26: 100 milioni da gestire100 milioni da gestire. Il Napoli dovrà anche occuparsi di tanti calciatori pronti a tornare alla base dai prestiti di quest’anno. In totale sono almeno 23 i calciatori oggi ... ilmattino.it Calciomercato Napoli news | Rasmus Hojlund: riscatto a un passo, accordo fino al 2030 (oggi 25 aprile 2026)Calciomercato Napoli news oggi sabato 25 aprile 2026: per Rasmus Hojlund il riscatto è ormai davvero vicino, poi ci sarà un contratto fino al 2030. ilsussidiario.net Il Napoli su Scamacca! L'attaccante nerazzurro, fa sapere calciomercato.com ,sarebbe finito nel mirino del Napoli! Antonio Conte apprezza tantissimo il 27enne Scamacca e la dirigenza azzurra avrebbe intenzione di proporre alla Dea uno scambio con Lorenz - facebook.com facebook Calciomercato Napoli, Sky: "Piace Rios del Benfica! Contatti per l'estate, le ultime" x.com