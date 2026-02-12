Calciomercato Inter Dumfries pronto al rientro ma il futuro è in bilico | due i top club sulle tracce dell’olandese

Denzel Dumfries si sta allenando con l’Inter, ma il suo futuro resta in bilico. Due grandi club sono già sulle sue tracce, pronti a inserirsi se si decidesse di cederlo. La situazione rimane aperta e tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Denzel Dumfries è pronto al rientro ma il legame con i nerazzurri resta in bilico: due i top club sull’olandese. Il lungo digiuno di Denzel Dumfries è finalmente giunto al termine. Dopo l’infortunio alla caviglia subito il 9 novembre contro la Lazio, che ha richiesto un delicato intervento chirurgico, l’esterno olandese è pronto a tornare nell’elenco dei convocati di Cristian Chivu per la trasferta di Lecce. Il suo rientro è fondamentale per riequilibrare una manovra nerazzurra che, pur volando a 58 punti, nell’ultimo periodo è apparsa inevitabilmente sbilanciata sulla corsia mancina di Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com

L'infortunio di Dumfries mette in discussione il suo futuro all’Inter, spingendo il club a valutare soluzioni alternative sulla fascia destra.

