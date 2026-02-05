Indiscrezione di calciomercato dall’Inghilterra | Gli agenti ora puntano ad evitare il Milan
Gli agenti dei giocatori ora cercano di evitare il Milan. Dopo le trattative di Victor Boniface e Jean-Philippe Mateta, che non sono andate a buon fine, i rappresentanti dei calciatori sono più cauti. La paura di perdere occasioni o di affrontare complicazioni sta portando molti a sconsigliare ai loro assistiti di trasferirsi in rossonero. La situazione si fa tesa, e il club di via Aldo Rossi dovrà trovare nuove strategie per rinforzarsi senza incontrare ulteriori ostacoli.
Per Boniface, ha parlato il tempo: appena 326' in 11 partite di Bundesliga quest'anno, con la maglia del Werder Brema, dove si è trasferito successivamente in prestito secco. E non gioca una partita dallo scorso 7 dicembre 2025, quando è entrato negli 11' finali sul campo dell'Amburgo. A quel punto, la condropatia rotulea ha impedito al bomber nigeriano di tornare in campo. Per Mateta, vedremo cosa succederà prossimamente. Secondo i medici del Milan, i problemi al ginocchio, tra menisco e cartilagine, sono seri al punto che dovrebbe operarsi subito e stare fuori 3-4 mesi. All'estero, però, cominciano a serpeggiare 'rumors' poco edificanti sul conto del club meneghino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
