Calciomercato Inter trattativa ben avviata per Moretto | i nerazzurri si sono mossi in anticipo per…

L’Inter ha avviato una trattativa concreta per Moretto, a causa di un inizio di calciomercato anticipato rispetto alle stagioni passate. I nerazzurri hanno già inviato un’offerta e stanno studiando le prossime mosse per assicurarsi il difensore, che potrebbe rafforzare la linea arretrata già nelle prossime settimane. La società si muove con decisione, puntando a chiudere l’affare prima dell’apertura ufficiale del mercato. La trattativa procede senza intoppi e le parti sono in contatto quotidiano.

Calciomercato Inter. Il mercato estivo dell' Inter inizia già a prendere forma e tra le priorità della dirigenza c'è il rafforzamento del reparto difensivo. Negli ultimi mesi, infatti, sono emersi contatti concreti con l'entourage di un profilo considerato ideale per il progetto tecnico della prossima stagione, segnale di una strategia già ben delineata. A rivelare i movimenti è stato il giornalista Matteo Moretto, che ha parlato di dialoghi in corso non solo sul piano tecnico ma anche su quello economico. Secondo le indiscrezioni, il club avrebbe già avanzato una proposta verbale per impostare le basi dell'operazione e comprendere i margini di trattativa.