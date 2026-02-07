Il Milan lavora per rinnovare il contratto di Tomori. Secondo Matteo Moretto, i dirigenti sono in piena trattativa e la fase avanzata. Nessuna ufficialità ancora, ma ci sono segnali positivi che porterebbero a un prolungamento dell’accordo. Nei prossimi giorni si aspetta la chiusura ufficiale.

In difesa il Milan ha al momento 4 titolari di fatto: Gabbia che gioca sempre al centro, Tomori, Pavlovic e De Winter che ruotano per i due posti da braccetti della difesa a tre di Allegri. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' anche del possibile rinnovo con il Milan del difensore Fikayo Tomori. Ecco le ultime notizie e dettagli. "Le trattative per il rinnovo di Tomori sono in fase avanzata. Tomori sta trattando gli ultimi dettagli. Il Milan ha fatto un'offerta, l'entourage ha formulato una controfferta. Nelle prossime settimane le parti proveranno ad avanzare fino all'accordo definitivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rinnovo in arrivo per Tomori. Moretto: “Trattativa in fase avanzata”

Il Milan e Fikayo Tomori sono attualmente in trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale inglese, in scadenza il 30 giugno 2027.

