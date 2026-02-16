Il Milan ha deciso di rinnovare i contratti di tre giocatori chiave, dopo aver concluso il rinnovo di Maignan due settimane fa. La società ha avviato le trattative con alcuni uomini fondamentali della rosa, puntando a consolidare la squadra per la prossima stagione. Tra le trattative in corso, ci sono incontri già programmati con i rappresentanti dei calciatori, con l’obiettivo di definire gli accordi nelle prossime settimane.

Chiuso il 15 dicembre 2025 il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers e il 31 gennaio 2026 quello di Mike Maignan (per entrambi la nuova scadenza dell'intesa con il club di Via Aldo Rossi è fissata al 30 giugno 2031), ora il Milan si sta concentrando, in queste settimane, a calciomercato invernale finito, a definire altre tre situazioni importanti in tal senso. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Non siamo ancora giunti ad una trattativa per il rinnovo del contratto di Christian Pulisic, nel cui accordo (scadenza 30 giugno 2027) è inserita un'opzione, in favore del Milan, di prolungamento per un'ulteriore stagione (quindi con scadenza 30 giugno 2028) alle medesime cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, tre giocatori vicini al rinnovo: tutti i dettagli dei nuovi contratti

Zangrillo commenta il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, evidenziando la necessità di premiare il merito invece di concedere aumenti generici.

Il calciomercato del Milan si concentra sulle cessioni di Gimenez e Loftus-Cheek, che potrebbero lasciare il club a gennaio.

CALCIOMERCATO MILAN: ECCO CHI È IL NUOVO OBIETTIVO PER L'ATTACCO #milan #calcionews24

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.