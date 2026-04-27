Nella giornata di lunedì 27 aprile 2026, sono andate in scena diverse novità legate al calciomercato e alle attuali questioni sportive del Milan. Tra le notizie principali, si parla del possibile arrivo di Lewandowski in maglia rossonera e dell’interesse per Goretkza. Oltre alle trattative di mercato, si sono registrate altre indiscrezioni e aggiornamenti riguardanti la squadra e le altre notizie di attualità nel mondo del calcio.

Le parole di Allegri dopo il pareggio contro la Juventus, le voci di mercato su legate a Lewandowski, le condizioni fisiche di Modric dopo lo scontro con Locatelli e molto altro ancora: la rassegna di oggi di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo voluto selezionare i temi più caldi della mattina per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura su come potrebbero cambiare le cose nel Milan di Allegri. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi oggi: Nella giornata di oggi si è ampiamente parlato di quello che sarà calciomercato rossonero. Se il Milan centrerà l'obiettivo Champions League, avrà a disposizione un bel tesoretto (all'incirca 70 milioni, più i soldi che si potranno ricavare dai vari prestiticessioni).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News di rassegna: Lewandowski in rossonero? Obiettivo Goretkza!

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