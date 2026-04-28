Calciomercato Milan da Grimaldo a Lewandowski | 5 acquisti per puntare allo scudetto

Il calciomercato del Milan si sta muovendo con diversi acquisti, tra cui Grimaldo e Lewandowski, per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra si prepara a competere sia in campionato che in Champions League, puntando a migliorare il rendimento complessivo. Sono stati definiti cinque nuovi acquisti che mirano a rendere il gruppo più competitivo e a rafforzare le possibilità di conquistare lo scudetto.

La stagione del Milan si avvia alla conclusione con un obiettivo minimo ormai a portata di mano: la qualificazione alla prossima Champions League. Servono 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare un traguardo che, rispetto all’ottavo posto della scorsa annata sotto la gestione Fonseca-Conceicao, rappresenta un passo avanti evidente. Ma per una società con il blasone del Diavolo non può essere sufficiente. Il Milan deve puntare allo scudetto. È questa l’aspettativa della piazza, è questa la dimensione storica del club. Tornare stabilmente nella massima competizione europea è fondamentale sotto il profilo economico, ma non può essere l’unica ambizione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, da Grimaldo a Lewandowski: 5 acquisti per puntare allo scudetto Notizie correlate Milan, basta esperimenti: per puntare allo scudetto serve un 9 veroMilan, contiamo fino a tre: così Allegri progetta la squadra del futuro, giusto per non abituarsi a inseguire. Il Milan può puntare allo Scudetto? Allegri come Ancelotti e Capello: i numeri a confrontoL'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul Milan di Massimiliano Allegri. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Milan, Grimaldo non è un obiettivo: le ultime; Grimaldo: Il Milan è il Real Madrid d'Italia. Mai dire mai, vediamo in estate; AAA attaccante cercasi: anche Gonçalo Ramos nella lista di Tare | Grimaldo: Milan club attraente; Calciomercato Milan, Grimaldo un’idea se salta la trattativa col Barcellona. Calciomercato Milan, Tare punta il colpo a sinistraCalciomercato Milan, i rossoneri puntano Grimaldo, esterno spagnolo del Bayer Leverkusen: Tare sfida aperta alla Juve ... milannews24.com Milan, il colpo da novanta arriva da Madrid: ha detto sì!Il calciomercato del Milan è pronto a decollare: ecco quello che potrebbe essere il primo rinforzo dei rossoneri ... calciomercato.it Calciomercato #Milan, #Camarda al #Sassuolo per finanziare l’acquisto di #Koné: contatti in corso tra i due club #SempreMilan #SerieA x.com Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook