Milan basta esperimenti | per puntare allo scudetto serve un 9 vero

Il Milan si prepara a definire il suo attacco e sembra orientato a puntare su un attaccante di ruolo per la prossima stagione. Tra i nomi più caldi c’è quello di Retegui, considerato il favorito per il ruolo di centravanti titolare, ma anche Guirassy è tra i giocatori seguiti con attenzione dalla dirigenza rossonera. La scelta finale dovrebbe essere annunciata a breve.

Milan, contiamo fino a tre: così Allegri progetta la squadra del futuro, giusto per non abituarsi a inseguire. Un rinforzo in difesa, uno a centrocampo e, soprattutto, un centravanti vero, non un surrogato. Il club rossonero è a caccia da tempo, ha già individuato i candidati per la prossima stagione: per le retrovie si punterà in prima battuta su Gila, della Lazio. Per l’asse mediano c’è nel mirino Goretzka, a parametro zero, che andrebbe a riempire la casella che verrebbe liberata da Fofana. In avanti il nome più caldo sembra essere quello di Retegui, in pole su Guirassy, altro osservato speciale. Il tris di rinforzi sarebbe... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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