Il Milan di Allegri continua a correre in campionato. Dopo la vittoria di Bologna, i rossoneri sono arrivati a 50 punti in 23 partite. La squadra sembra in forma, pronta a lottare per lo Scudetto, e i tifosi cominciano a sognare. Allegri si confronta con i grandi allenatori del passato, come Ancelotti e Capello, e i numeri sono dalla sua parte. Ora non resta che vedere se il Milan saprà mantenere questa corsa fino alla fine.

L'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri sono al secondo posto in classifica e hanno raggiunto quota 50 punti. Il distacco con l'Inter rimane immutato, ma il Diavolo si tiene in scia con la squadra di Christian Chivu. Dopo la 23ª giornata il Milan ha 50 punti. Come riportato da 'Tuttosport' soltanto due volte si è trovata così in alto a questo punto del campionato. L'ultima volta in panchina c'era Carlo Ancelotti, durante la stagione 20032004 (58 punti). Prima ancora era successo con Fabio Capello nel 19951996 (50). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan può puntare allo Scudetto? Allegri come Ancelotti e Capello: i numeri a confronto

